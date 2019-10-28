Войти
28.10.2019
Российская газета

Российскую мобильную РЛС "Противник-ГЕ" заметили в Египте

673
0
0
Источник изображения: rg.ru

На территории Египта обнаружена мобильная трехкоординатная РЛС российского производства "Противник-ГЕ". Она предназначена для контроля пространства и отслеживания траектории полета воздушных целей на больших высотах и расстояниях.

Как сообщает издание Top War, трехкоординатный радар замечен в пустынной местности Эль-Гиза - в районе населенного пункта "Имени 6 октября". Известно, что РЛС "Противник-ГЕ" дециметрового волнового диапазона имеет цифровую антенную решетку. За рубежом цифровые антенные решетки используют, например, США в своих радиолокационных станциях AN/TPY-2, входящих в систему противоракетной обороны THAAD.

РЛС "Противник-ГЕ" имеет следующие тактико-технические характеристики: потребляемая мощность - 100 кВт, предельная высота обнаружения - 80 километров, дальность обнаружения - до 350 километров при зоне обзора до 400 километров. Трехкоординатная станция способна обнаруживать и отслеживать до 150 цели в восьми классах, движущиеся со скоростями от 60 до 8000 километров в час.

Кстати

В Египте с 26 октября по 7 ноября пройдут первые совместные российско-египетские учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019". Российскую армию будут представлять зенитчики Южного военного округа. Всего 300 военнослужащих. Из техники будут задействованы ракетные комплексы "Бук" и "Тор", а также ПЗРК "Игла" и зенитные самоходные установки "Шилка".


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
AN/TPY-2
THAAD
Игла ЗРК
Противник-ГЕ
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
Похожие новости
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
07.11.2018
Танковые армады Асада
17.07.2017
Даже муха не пролетит
12.03.2015
Глобальному удару - ответ по существу
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:57
  • 1
Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций
  • 28.10 20:54
  • 1
Арктическая мотострелковая бригада Северного флота провела учения в Заполярье
  • 28.10 20:54
  • 1
За последние два года США экспортировали оружия на сумму более 110 миллиардов долларов
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами