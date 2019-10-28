Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, выход США из ДРСМД создает угрозу для стратегической стабильности в мире, передает ТАСС.

21 октября Шойгу, комментируя выход США из ДРСМД, заявил, что настоящая причина этого шага кроется в желании Соединенных Штатов сдерживать развитие Китая и России в военной отрасли. Он подчеркнул, что Вашингтон уже заранее готовился к выходу из ДРСМД, начав обвинять Москву в его нарушении. Спустя 16 дней после выхода из договора США испытали новую ракету наземного базирования, напомнил министр.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.