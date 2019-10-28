Ради нефти: американцы вернутся на северо-восток Сирии

Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии

США направят подкрепление на защиту нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, откуда ранее Вашингтон вывел свои войска. Как пояснили в Пентагоне, американские военные будут охранять эти скважины от террористов.

Пентагон собирается направить на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы защитить находящиеся там нефтяные месторождения от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России).

"США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС (Сирийские демократические силы - "Газета.Ru") на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами и не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию игроков", - сказал РИА "Новости" представитель ведомства.

В минобороны США сообщили Newsweek, что установление контроля над нефтяными объектами в Сирии - одно из крупнейших достижений Вашингтона и его союзников, поскольку раньше месторождения были важнейшим источником доходов боевиков.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США ранее писала, что американские власти рассматривают возможность сохранения на северо-востоке САР своего воинского контингента численностью 500 человек. По данным издания, также обсуждается вариант отправки туда нескольких десятков танков и другой техники для защиты военнослужащих. Как передавал телеканал Fox News, тяжелая техника может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco. Газета Washington Post предполагала, что танки могут направиться туда в сопровождении БМП "Брэдли".

Журналисты WSJ назвали такие действия изменением планов президента США Дональда Трампа относительно вывода американских войск из Сирии. В издании считают, что таким образом Вашингтон несколько скорректирует цель нахождения войск на территории арабской республики: теперь помимо борьбы с террористами, США рассчитывают "защищать нефтяные месторождения на востоке страны".

При этом газета The New York Times писала, что Трамп склонен оставить в восточной Сирии не более 200 американских спецназовцев для борьбы с террористами ИГ.

Сам американский лидер 24 октября пообещал в своем Twitter, что власти США не позволят террористам "Исламского государства" вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке САР. "Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!" - заявил Трамп.

Всего за день до этого во время своего телеобращения к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции он подтвердил намерение Вашингтона вывести войска из арабской республики.

"Турция, Сирия и курды воевали столетиями. Мы сослужили им большую службу, мы проделали отличную работу для всех них, теперь мы уходим. Пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок", - заявил глава государства. Кроме того, он призвал другие страны помочь Турции и Сирии укрепить контроль над границей между ними.

Вместе с тем в обращении он подчеркнул, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а Вашингтон будет решать, что делать с этой территорией в будущем.

В России придерживаются мнения, что все иностранные военные должны покинуть Сирию, поскольку легитимно в этой стране находятся только российские подразделения, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что конечная цель РФ - полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории САР.

"Это позиция, которую разделяют и Москва и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования", - сказал он.

О том, что США готовились эвакуировать из Сирии около 1 тыс. своих военнослужащих, еще 13 октября в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер. Такие намерения появились у Вашингтона с началом военной операции Турции против курдов на северо-востоке Сирии. Эспер уточнил, что американской армии стало известно о намерении Анкары расширить границы своих действий и продвигаться на юг и запад.

В этом случае военнослужащие Соединенных Штатов могли оказаться между противоборствующими войсками, пояснил министр обороны.

Он отмечал, что, по информации Вашингтона, в конфликт могут вмешаться сирийские и российские военные. "В такой неопределенной ситуации я прошлой ночью переговорил с президентом. После консультаций было принято решение начать вывод наших сил", - рассказал Эспер.

На вопрос о том, будут ли американцы открывать ответный огонь, глава ведомства напомнил, что у солдат есть право на самооборону, которое они применят в случае необходимости.

В течение нескольких дней после этого американские военные стали спешно покидать свои военные базы на северо-востоке Сирии, разрушая склады с боеприпасами, чтобы ими нельзя было воспользоваться. По данным агентства SANA, 20 октября военнослужащие США уничтожили базу ВВС Аль-Кулаиб в регионе.

В интервью телеканалу Fox News Эспер объяснил, почему Вашингтон отказал в помощи своим союзникам - курдам, которые теперь готовы обратиться за помощью к России и Сирии.

Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не подписывался на войну с Турцией - давним союзником по НАТО.

Он отметил, что 1 тыс. американских солдат не смогут противопоставить 15-тысячной турецкой армии с артиллерийской поддержкой и авиацией. "Этому конфликту (между турками и курдами) 200 лет. И турки всегда были против того, чтобы мы сотрудничали с курдами. Да, ситуация действительно ужасная", - сказал министр обороны.

Лидия Мисник