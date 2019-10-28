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28.10.2019
ТАСС

Шойгу: выход США из ДРСМД может вызвать гонку вооружений в Европе, Азии и на Тихом океане

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Министр обороны России отметил, что сегодня в межгосударственных отношениях "становится нормой" применение односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Гонка вооружений в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона может стать следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

"Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что "сегодня в межгосударственных отношениях становится нормой применение односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права". Он также отметил, что "расширяются масштабы деятельности террористических группировок". "В условиях непростой военно-политической обстановки, - отметил глава Минобороны, - эффективное взаимодействие наших оборонных ведомств как никогда востребовано и актуально".

По его оценке, Белоруссия для России "ближайший сосед и надежный военный союзник". "Наши страны выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны. Высокий уровень партнерства позволяет нам качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

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Белоруссия
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Продукция
9М729
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