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28.10.2019
Российская газета

Первый Ту-22М3М выполнил 18 полетов в ходе испытаний

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Источник изображения: rg.ru

Первый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец в ходе летных испытаний уже 18 раз поднимался в небо. Все полеты признаны успешными.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Ту-22М3М взлетал в разное время суток. До конца нынешнего года бомбардировщик-ракетоносец совершит еще несколько полетов в ходе заводских испытаний. Как добавил собеседник агентства, планируется, что в 2019 году к летным испытаниям приступит и второй самолет. Если полеты первого Ту-22М3М пройдут в штатном режиме, то в конце 2020 года предполагают начать его государственные испытания на аэродроме  929-го Государственного летно-испытательного центра министерства обороны РФ, который расположен в Ахтубинске.

Ту-22М3М - новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец. Впервые в небо он поднялся 28 декабря 2018 года. Полет длился 37 минут.

"РГ" уже писала о том, что обновленный бомбардировщик-ракетоносец получил новейшее радиоэлектронное оборудование. Вместо штатных двигателей НК-25 установлены модернизированные силовые установки НК-32-02. Самолет может нести гиперзвуковые и крылатые ракеты Х-32.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
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Ту-22М
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2 комментария
№1
28.10.2019 11:49
Ждём испытаний с Кинжалами.
0
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№2
28.10.2019 12:24
Улыбнула компетентность "новейший бомбардировщик" - всё новейшее и самое лучшее,как  в  39-ом...
И в небо-то он "поднялся впервые"! Это ж я в новом комбезе сколько впервые поднимался?))
-1
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