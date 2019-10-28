Ракетные комплексы "Панцирь-С" на Камчатке в ходе боевых стрельб уничтожили воздушные цели "противника"

Экипажи высотных истребителей МиГ-31 отработали применение ракетного оружия в учебных боях над Тихим океаном

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Расчёты зенитных ракетно-пушечных ракетных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" в ходе учений провели боевые стрельбы на камчатском полигоне "Радыгино", сообщает Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Расчеты на боевой технике совершили марш, развернулись на позиции для прикрытия важного объекта военной инфраструктуры. Они применили оружие для уничтожения мишеней, имитирующие малоразмерные цели условного противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В частности, "батарея "Панцирей" вела огонь из 30-мм спаренных скорострельных пушек по наземному мишенному полю и имитированным целям типа "вертолёт"", информирует штаб ТОФ.

Отмечается, что "несколько недель назад камчатские расчеты ЗРПК "Панцирь-С" на "отлично" провели учебно-боевые стрельбы на государственном полигоне "Телемба" (Бурятия), где взаимодействовали с расчётами зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"".

Сообщается также, что экипажи высотных истребителей МиГ-31 "отработали ведение воздушного боя и тактику применения ракетного вооружения над акваторией Тихого океана днем и в ночных условиях".

"Совершенствовались приемы ведения воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых манёвров на различных высотах. Кроме того, экипажи МиГ-31 отработали элементы пилотирования в паре и полёт в сомкнутом боевом порядке", - сказано в сообщении.