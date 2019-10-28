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28.10.2019
ТАСС

Источник: главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко

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Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Все необходимые для этого документы подготовлены, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Минобороны.

"Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского. Как ожидается, назначение состоится в ноябре текущего года. Все необходимые для этого документы подготовлены", - рассказал собеседник агентства.

В Главном штабе ВМФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Адмирал Витко родился 13 сентября 1961 года в Витебске (Белоруссия). Окончил высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. С 1984 по 2006 годы прошел путь от помощника командира ракетного катера до командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по стратегии и тактике современного морского боя. В 2009-2013 годах - заместитель командующего Северным флотом, в 2013-2018 - командующий Черноморским флотом. С 2018 года - заместитель главкома ВМФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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