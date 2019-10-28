Войти
28.10.2019
ТАСС

"Известия": Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков спецбюро кредитных историй

723
0
0
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

По данным издания, необходимость его создания обусловливается тем, что в трех существующих крупнейших бюро кредитных историй есть американские акционеры

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Промсвязьбанк создаст отдельное бюро кредитных историй для военных и сотрудников силовых ведомств. В целях безопасности данных оно будет принадлежать только российским акционерам, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента стратегии и проектов развития ПСБ Бориса Ярышевского.

Необходимость создания такой структуры обусловливается тем, что в трех существующих крупнейших бюро кредитных историй - "Эквифакс Кредит Сервисиз", Объединенном кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй - есть американские акционеры.

Сформировать структуру планируется в течение пяти лет. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам. Планируется, что клиентами новой кредитной организации станут военнослужащие, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе как субподрядчики и соисполнители.

"ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании", - сообщили газете в пресс-службе банка. В Минобороны изданию сообщили, что не против идеи, но пока в самом ведомстве ее не обсуждают.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
22.08.2017
Оружейные смотрины
13.08.2014
Готов к труду для оборонки? Как повлияют санкции на ОПК России
09.10.2013
Безопасность и развитие - взаимосвязанные цели
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
02.03.2011
Запустили космос
25.05.2009
Наша HeliRussia
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота
  • 28.10 15:08
  • 1
Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
  • 28.10 15:06
  • 2
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии