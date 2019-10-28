В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

Возможная продажа российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 саудитам может привести к утечке технологий, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

"С моей точки зрения, продавать саудитам наш пока еще новейший ЗРК не вполне удачная идея, поскольку американцы там все еще присутствуют основательно и попади С-400 в КСА [Королевство Саудовская Аравия], они, конечно же, с ним ознакомятся, что не самым лучшим образом скажется на его боевых возможностях в будущем: США способны выработать более эффективные методы борьбы с комплексом, чем те, на которые они рассчитывают сегодня", — полагает эксперт.

В октябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что страны Персидского залива заинтересованы в приобретении российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

В сентябре "Свободная Пресса" написала, что наиболее серьезной системой противовоздушной обороны (ПВО), которую Саудовская Аравия может приобрести у Южной Кореи, является зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) KM-SAM (Cheolmae-2) средней дальности, основанный на технологиях, используемых в российском С-350 "Витязь".