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25.10.2019
РИА Новости

Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Появилось видео выгрузки комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" ВКС России в Сербии. Ролик опубликовал RT.



На кадрах видно, как дивизион российских зенитных комплексов вывозят из самолета. Его перебросили для проведения российско-сербских учений "Славянский щит — 2019" на авиабазе Батайница.

В ходе маневров С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" отработают противовоздушную оборону района: им предстоит выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Учения "Славянский щит — 2019" проводятся впервые. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" разработаны и производятся концерном ВКО "Алмаз-Антей". Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования необходим для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Комплекс также способен защищать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Военные учения
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