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25.10.2019
РИА Новости

Минобороны готово заняться обучением специалистов из Буркина-Фасо

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России готово проводить подготовку военных специалистов из Буркина-Фасо, говорится в сообщении ведомства.

Встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Мумина Шерифом Си состоялась на саммите Россия-Африка в Сочи.

"Особый акцент был сделан на имеющиеся у министерства обороны Российской Федерации возможности по обучению национальных военных специалистов в соответствии с потребностями буркинийской стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи также обсуждались первые итоги реализации подписанного в сентябре 2018 года соглашения.

Фомин также встретился с министром обороны Сомали Хасаном Али Мохамедом. Это первая за несколько лет двусторонняя встреча на таком уровне по линии оборонных ведомств России и Сомали.

Сомалийский руководитель подтвердил заинтересованность в развитии двустороннего взаимодействия.

Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Буркина-Фасо
Египет
Мали
Россия
Сомали
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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