Военный эксперт рассказал, для кого С-400 представляет "смертельную угрозу"

National Interest назвал преимущества российских комплексов С-400, отметив, что их стоит бояться. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал выводы издания.

Новые ракеты, радиолокационные технологии и широкие возможности применения делают зенитно-ракетные комплексы С-400 грозным и смертоносным оружием, которого следует бояться, считает автор обзора National Interest.

Россия стремится продать и использовать С-400, чтобы получить рычаги воздействия и угрожать противникам, а интерес во всем мире и очередь за ЗРК заставляет США накладывать санкции за одну лишь покупку этой системы, пишет издание.

Как отмечает автор статьи, возможности С-400 "в два раза превосходят" предыдущие ЗРК. В частности, речь идет о новых, значительно более чувствительных радарах, способных уловить почти любые воздушные цели.

Другое преимущество С-400 – гибкость в применении. Комплекс совместим с четырьмя различными типами ракет, отличающимися весом и возможностями, что позволяет формировать многоуровневую противовоздушную оборону.

Еще один важный показатель – увеличенная дальность стрельбы: теперь ракеты могут поразить цели на расстоянии до 400 километров. Аналитик называет С-400 глубокой модернизацией С-300, забравшей от нее все сильные стороны. Это и делает его "еще более смертельной угрозой", заключил автор публикации.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал выводы автора статьи о "смертельной угрозе" С-400.

"Это типичная пропагандистская постановка вопроса. Потому что эта система – оборонительная. То есть она представляет опасность, прежде всего, для агрессора от владельца этой системы. Поэтому и идет противодействие поставкам С-400 в ряд стран, которые раньше находились в американской зависимости, потому что теперь они обладают большей субъектностью за счет того, что силовые методы принуждения работают чуть меньше. Именно потому, что С-400 обеспечивают повышенный уровень защиты от воздушного нападения", – сказал Борис Рожин.

Поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, С-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон ранее требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. После начала поставок российских комплексов США исключили Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35.

Индия и Россия заключили контракт на поставку С-400 в начале октября 2018 года. Пять полков этих зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 млрд долларов. В прошлом году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от покупки С-400, и не исключали, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров.