Дорогу в ЮАР российские Ту-160 преодолели за 13 часов
К почти трем десяткам мировых рекордов, которые имеются на счету российского стратегического ракетоносца Ту-160, впору добавить еще один, правда, неофициальный. Два наших "Белых лебедя" впервые добрались до самого юга Африки. На военно-воздушную базу Waterkloof в окрестностях столицы ЮАР Претории они приземлились после 13-часового беспосадочного рейса.
В Минобороны России корреспонденту "РГ" рассказали некоторые подробности этого уникального перелета. Прежде всего о маршруте двух именных Ту-160 - "Василий Решетников" и "Иван Ярыгин". Он начал отсчет на военном аэродроме Дальней авиации ВКС России в гарнизоне Энгельс под Саратовом. Затем стратегические ракетоносцы прошли над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.
В общей сложности полет растянулся более чем на 13 часов, за которые Ту-160 преодолели свыше 13 тысяч километров. Для стратегического "Туполева" это не предел. При необходимости он может находиться в небе целые сутки, набирать скорость до 2200 километров в час, лететь на высоте 16 тысяч км, да еще на ходу дозаправляться топливом от воздушного танкера Ил-78. Именно такой вариант - с дозаправкой - был выбран для уникального перелета в Южно-Африканскую Республику.
На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождал почетный эскорт из истребителей "Сааб" JAS 39 "Грипен". А после посадки на аэродроме под Преторией наших "Белых лебедей" встречали восторженно. Офицеры с базы Waterkloof - в большинстве своем военные летчики - тут же бросились фотографироваться на фоне Ту-160 и чуть ли не на руках носили российских коллег.
Хотя ЮАР - самая, пожалуй, продвинутая в технологическом отношении африканская страна, такую чудо-технику здесь никогда не видели. С американскими стратегическими бомбардировщиками В-52 и В-1В местные пилоты, конечно, знакомы. Но лицезреть у себя на аэродроме самый крупный в мире самолет-носитель ядерного оружия никто из них даже не мечтал. Наши генералы предоставили им такую уникальную возможность.
Впрочем, демонстрационным этот перелет при всем желании не назовешь. Командующий Дальней авиацией России Сергей Кобылаш так обозначил цель этой необычной миссии "стратегов": она организована для, цитируем, "обмена опытом между летным составом двух стран, организации взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР. А еще - для подготовки и совершенствования боевой выучки летных экипажей в выполнении полетов на длительные расстояния и в южных широтах".
Ну и, конечно же, совсем не случайно прилет пары наших Ту-160 на Черный континент совпал по времени с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка. На состоявшейся там в минувшую среду встрече президента РФ Владимира Путина и его коллеги из ЮАР Сирила Рамапосы южноафриканский лидер заявил, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.
Среди них - заметно укрепляющееся военно-техническое сотрудничество. Например, прошлой осенью стало известно, что Россия и ЮАР могут заняться совместным производством бронетехники, беспилотников и артиллерийских систем.
Юрий Гаврилов
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