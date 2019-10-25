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25.10.2019
ТАСС

Замминистра обороны РФ провел серию переговоров с главами военных ведомств стран Африки

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Александр Фомин обсудил сотрудничество с главами военных ведомств Буркина-Фасо, Мали и Сомали

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с главами военных ведомств Буркина-Фасо, Мали и Сомали - Муминой Шерифом Си, Ибрахимом Дахиру Дамбеле и Хасаном Али Мохамедом. Встречи проходили на полях саммита Россия - Африка, говорится в сообщениях Минобороны России, распространенном в четверг.

В частности, с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Фомин обсудил борьбу "с международными террористическими группировками, рост активности которых наблюдается, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе", отмечается в пресс-релизе.

Также стороны обсудили возможное обучение военных специалистов буркинийской стороны. Вопрос перспективы обучения военнослужащих был затронут и во время переговоров Фомина с Министром обороны Мали. В том числе обсуждалась возможность направления российских специалистов в республику.

Как уточнили в российском военном ведомстве, с министром обороны Сомали Фомин обсудил возможные направления "российско-сомалийского сотрудничества в оборонной сфере с учетом имеющихся ограничений".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходил саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии были задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоялся экономический форум, в котором приняли участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступил официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Буркина-Фасо
Египет
Мали
Россия
Сомали
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
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