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25.10.2019
Военное обозрение

Саудовская Аравия зовёт НАТО и другие страны на помощь в противостоянии с Ираном

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Саудовская Аравия приняла у себя представителей Генштабов вооруженных сил из пяти государств Совета сотрудничества стран Залива (GCC), а также нескольких "дружественных" из других регионов, чтобы обсудить то, как защитить регион от "агрессии" Ирана.

Источник изображения: Министерство обороны Саудовской Аравии

Министерство обороны королевства заявило, что в конференции приняли участие Египет, Франция, Германия, Греция, Италия, Иордания, Нидерланды, Пакистан, Южная Корея, Великобритания и США.

Примечательно, что приглашены не только ключевые державы НАТО, непосредственно владеющие ядерным оружием (Великобритания, Франция) или хранящие у себя американское по системе "двойного ключа" (ФРГ, Италия, Нидерланды), но "атомный" Пакистан, который не является членом блока. Не исключено, что Эр-Рияд решил пригрозить Тегерану, намеренно подобрав подобный список гостей.

Также обращает на себя внимание тот факт, что четыре страны из списка заявленных участников, которые не относятся к Североатлантическому альянсу – Пакистан, Иордания, Египет и Южная Корея - имеют давно утвержденный статус "Основного союзника США вне НАТО". Также география участников, очевидно, должна подчеркнуть глобальный характер проблемы.

Ранее министр обороны США Марк Эспер призвал страны НАТО тратить больше на оборону, чтобы защитить саудовское королевство от агрессии Ирана. Заявление было весьма странным, особенно учитывая тот факт, что согласно статьи 6 Устава Североатлантического альянса, регион Персидского залива не входит в зону ответственности блока.

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