Замминистра обороны РФ рассказал о новых тренажерах для военных

Тренажеры для обучения военных работе с новой перспективной военной техникой будут поступать в войска опережающими темпами, еще до поступления самих вооружений. Об этом заявил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров в четверг, 24 октября, сообщает ТАСС.

По его словам, тренажеры необходимы для обучения личного состава правильному применению вооружения.

"Это есть основная цель, и она будет достигнута, если будут в опережающем порядке поставляться тренажеры в эти части, куда поступает новая техника", — сообщил Евкуров во время посещения завода АО "Тулаточмаш, где производят тренажеры.

Замминистра отметил, что новейшие тренажерные комплексы позволят значительно повысить эффективность боевой подготовки войск. Кроме того, это позволит обеспечить стопроцентную безопасность занятий, сэкономить горюче-смазочные материалы и боеприпасы и отрабатывать комплексные тактические сценарии.

Ранее 24 октября сообщалось, что батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", разработанных Тульским конструкторским бюро приборостроения, впервые примет участие в учениях в Сербии.