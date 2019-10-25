Российские Ту-160 показали руководству армии ЮАР

Российские бомбардировщики Ту-160 показали руководящему составу Вооружённых сил Южно-африканской республики. Гостями рассказали об истории российской дальней авиации и провели экскурсию по самолётам "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".

Ту-160 - самый крупный и самый мощный сверхвуковой ракетоносец-бомбардировщик с ядерными боеголовками. Накануне самолёты впервые прибыли в ЮАР. Российские лётчики преодолели 11 тыс км за 13 часов, провели дозаправку в воздухе.

Российские бомбардировщики Ту-160 показали руководящему составу Вооружённых сил Южно-африканской республики. Гостями рассказали об истории российской дальней авиации и провели экскурсию по самолётам "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".

Ту-160 - самый крупный и самый мощный сверхвуковой ракетоносец-бомбардировщик с ядерными боеголовками. Накануне самолёты впервые прибыли в ЮАР. Российские лётчики преодолели 11 тыс км за 13 часов, провели дозаправку в воздухе.