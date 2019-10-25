Новая РЛС прикроет российскую Арктику даже от гиперзвуковых ракет

В российской Арктике развернута третья по счету радиолокационная станция (РЛС), способная обнаруживать крылатые, баллистические ракеты, гиперзвуковые цели, а также воздушные объекты, изготовленные по технологии "стелс".

Радар "Резонанс-Н" заступит на боевой дежурство в ближайшее время — в ноябре текущего года. Об этом сообщил генеральный директор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

Назаренко отметил, что РЛС готова к боевому применению. Сейчас работает комиссия по приемке и передаче ее в состав ПВО Северного флота.

"Задача всех РЛС - прикрытие северного направления в Арктике", - подчеркнул он.

Гендиректор пояснил, что "метровый диапазон волн станции позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 Махов, поскольку при его использовании наблюдается резонансное увеличение эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов".

Он также добавил, что российские военные на сегодняшний день получили четыре станции "Резонанс-Н". РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км, по высоте до 100 км. Первая РЛС "Резонанс-Н" была поставлена на боевое дежурство в России пять лет назад.