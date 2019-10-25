Первые зарубежные учения: С-400 и "Панцири" перебросили в Сербию

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Российские зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" впервые будут участвовать в учениях за пределами России, сообщили в Минобороны. Техника отправится на российско-сербские маневры "Славянский щит-2019", второй этап которых проходит на территории Сербии. Ранее появилась информация о том, что у России есть контакты с сербами по поводу возможной покупки "Панцирей".

Россия перебросила дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" в Сербию для участия в военных учениях, сообщили в российском Минобороны. Техника впервые будет применяться в маневрах на территории зарубежного государства. Речь идет о втором этапе совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне "Славянский щит-2019", говорится в релизе ведомства.

С-400 и "Панцирь-С" развернут на сербской авиабазе Батайница.

Они войдут в российско-сербскую группировку сил и средств противовоздушной обороны (ПВО) и отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.

ЗРС С-400 "Триумф" разработаны и производятся концерном ВКО "Алмаз-Антей". Эти системы предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Дальность его действия - 400 км. Комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 км. Кроме того, его можно применять против наземных объектов.

"Панцирь-С" - комплекс наземного и морского базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Он защищает обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.

Российский вице-премьер Юрий Борисов ранее комментировал сообщения о заинтересованности Сербии в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". По его словам, у России есть связи с сербами по этому виду вооружений. Впрочем, он не ответил на вопрос о наличии конкретного контракта на поставки таких комплексов.

На просьбу уточнить, обсуждалась ли 19 октября на переговорах в Белграде тема покупки российских комплексов ПВО, он сообщил, что у 30-тысячной сербской армии есть пакет заказов на сумму более $600 млн, что, по его словам, "говорит о многом".

"Такого пакета заказов, просто исходя из численности армии, ни у одной страны нет. У нас очень тесные взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. Я думаю, они и в дальнейшем будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых боеспособных армий на Балканах. Сегодняшний парад (в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков - "Газета.Ru") много показал", - заключил Борисов.

Сербы уже успели поближе познакомиться с новыми "Панцирями" и "Триумфами" во время первого этапа учений "Славянский щит-2019", которые состоялись в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил РФ под Астраханью. Российское оборонное ведомство тогда сообщало, что военнослужащие обеих стран сдали зачеты на допуск к самостоятельной эксплуатации ЗРС, а сербские офицеры ВВС и ПВО прошли интенсивную подготовку на тренажерных системах в Гатчине.

Второй этап учений проходит с 23 по 29 октября в Сербии. Их основная задача - отработать взаимодействие и совместное применение сил и средств ПВО двух государств.

Это не единственные совместные российско-сербские учения.

Начиная с 2014 года ежегодно проводятся маневры "Славянское братство", в которых помимо этих стран участвует Белоруссия.

В этом году они проходили с 14 по 27 июня в сербском Панчево, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. "На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство - 2019", - указали в сообщении.

Там подчеркнули, что к учениям привлекли около 700 военнослужащих из трех стран, более 50 единиц военной техники, пять самолетов Военно-транспортной авиации (ВТА) и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). "От РФ в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ", - уточнили в сообщении.

Руководил учениями бригадный генерал сербской армии Мирослав Тальян.

Лидия Мисник