Президент Сербии осмотрит переброшенные в страну "Панцирь-С" и С-400

26 октября президент Сербии Александр Вучич осмотрит российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", который уже находится в стране. Об этом глава государства заявил в четверг, 24 октября.

ТАСС сообщает, что сербский лидер также намерен осмотреть зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", переброшенный в страну вместе с "Панцирем-С" для учений.

Ракетные комплексы будут развернуты на территории авиабазы Батайница для участия во втором этапе совместного с сербскими подразделениями учений по ПВО "Славянский щит-2019".

Как сообщило ИА REGNUM 13 сентября, первый этап прошел в Астраханской области на полигоне Ашулук. В ходе учений подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО ВВС и противовоздушной обороны Вооруженных сил Сербии семь раз приводили в боевую готовность. Они должны были обнаружить и отразить удары 50 условных самолетов противника.

Учения "Славянский щит-2019" проходят в два этапа. Второй этап проходит в Сербии, он продлится до 29 октября.

"Панцирь-С" — это зенитный ракетно-пушечный комплекс, который предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

С-400 "Триумф" — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.