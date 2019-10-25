"Панцирь-С" и С-400 впервые будут задействованы в учениях в Сербии

Дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в учениях в Сербии, передает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ в четверг, 24 октября.

"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО "Славянский щит-2019", — говорится в релизе.

С-400 и "Панцирь-С" будут развернуты на территории авиабазы Батайница. Совместно с сербскими подразделениями они войдут в группу для отработки противовоздушной обороны района.

Учения "Славянский щит-2019" проходят в два этапа.

Как сообщило ИА REGNUM 13 сентября, первый этап прошел в Астраханской области на полигоне Ашулук. В ходе учений подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО ВВС и противовоздушной обороны Вооруженных сил Сербии семь раз приводили в боевую готовность. Они должны были обнаружить и отразить удары 50 условных самолетов противника.

Второй этап проходит в Сербии, он продлится до 29 октября.

18 августа президент Сербии Александр Вучич пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить развитие армии.