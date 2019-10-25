Эксперты объяснили причину срыва тендера на поставку российского оружия Армении

"Можно наблюдать, что российско-армянские отношения носят рваный характер, свидетельством чему стала история с контрактом с российскими оружейниками. Премьер Пашинян не оставляет надежду прозондировать почву на американском и европейском направлениях", – сказал газете ВЗГЛЯД кавказовед Артур Атаев, комментируя срыв договора на поставку российских вооружений в Армению.

"Несмотря на то, что есть доверительный контакт на высшем уровне, и он демонстрируется с армянской стороны, боюсь, что среднее звено политической элиты Армении как минимум из двух векторов развития выбирает не евразийский, а европейский", – отметил кавказовед Артур Атаев. Фактический руководитель Армении, премьер-министр республики Никол Пашинян, не теряя контактов с Россией, в свою очередь, может оценивать возможности усиления контактов с западными партнерами, добавил он.

В четверг стало известно, что Минпромторг России направил письмо властям Армении с просьбой разобраться со срывом оружейного тендера. По мнению российской стороны, власти Армении отклонили заявку российской компании ORSIS "без всяких оснований" и немотивированно внесли эту фирму в список "недобросовестных поставщиков".

Сообщается, что компания ORSIS, входящая в группу "Промтехнологии", была единственным участником армянского тендера, которая смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса – и в итоге только она участвовала в тендере. Российская сторона также подчеркнула, что минобороны Армении "неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере", хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.

Ранее появились сообщения, что Москва направила ноту протеста министру обороны Армении Давиду Тонояну, однако позже "источник, близкий к ситуации", сообщил ТАСС, что эта информация не соответствует действительности. По словам источника РИА "Новости", знакомого с ситуацией, письмо (а не нота) передано в МИД России и в ближайшее время может быть направлено по дипломатическим каналам армянской стороне.

Срыв оружейного контракта вызвал вопросы в экспертной среде, учитывая то, что власти Армении ранее демонстрировали заинтересованность в скорейшем переоснащении вооруженных сил республики. Так в сентябре Sputnik Армения цитировал заявление премьер-министра Никола Пашиняна: военные расходы республики выросли за этот год на 26 процентов и составили около 656 млн долларов. Финансирование ВПК из бюджета на 2020 год увеличится на 114%, сообщил тогда Пашинян. Как, в свою очередь, констатировало в сентябре азербайджанское издание Aze.az, с точки зрения бакинских экспертов, Армения сейчас не справляется с гонкой вооружений, которую ей навязал Азербайджан.

На срыв контракта обратили внимание не только региональные СМИ, но и ряд правительственных институтов, которые анализируют ситуацию в Закавказье, констатировал Атаев. Эксперт отметил: ранее раздражителем для Еревана стали поставки Россией Азербайджану тяжелых огнеметов "Солнцепек" и других систем вооружений, в том числе БТР и противотанковых систем "Хризантема". "Это не уходит из контекста обсуждения современной повестки дня вокруг Нагорного Карабаха", – констатировал Атаев.

"На сегодняшний день мы не знаем, что из себя представляет Армения для нас: однозначный это союзник и партнер или нет? Насколько это эффективный партнер, можно ли на него положиться?" – отметил Атаев. Собеседник напоминает, что вопросы в экспертной среде вызвало участие армянских военнослужащих в натовских учениях "Достойный партнер – 2018". Эти учения для стран – членов НАТО и партнеров альянса, напомним, проходили в августе прошлого года в Грузии. "Участие даже 40 армянских военнослужащих в учениях, где присутствовало семь американских генералов – для нас тоже звоночек", – отметил Атаев. История со срывом контракта с российской оружейной фирмой – "это звонок, сигнализирующий о том, чтобы мы поговорили глаза в глаза, дверь в дверь, чтобы выяснить стратегические намерения в отношении России", – резюмировал кавказовед.

"Что касается этой ситуации с отзывом тендера, я считаю, что отношения двух стран слишком важны, чтобы на них бросила тень эта история", – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян. "Армянский народ и я, как представитель этого народа, рады, что мы покупаем наше вооружение у России. Самое надежное, самое мощное, хорошо себя зарекомендовавшее", – подчеркнул эксперт. По его мнению, ситуация со срывом тендера – "это маленькое недоразумение, которое в процессе диалога будет урегулировано. Все будет нормально".

Иван Абакумов