Дивизион ЗРС С-400 и батарея ЗРПК "Панцирь-С1" ВКС России впервые примут участие в учении за рубежом

ЦАМТО, 24 октября. Дивизион ЗРС С-400 и батарея ЗРПК "Панцирь-С1" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по ПВО "Славянский щит-2019".

Системы ПВО С-400 и "Панцирь-С1" ВКС России впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.

В рамках учения дивизион российских С-400 и батарея ЗРПК "Панцирь-С1" будут развернуты на территории сербской авиабазы Батайница и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО, сообщает Группа информационного обеспечения ВКС.