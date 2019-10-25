С-400 впервые отправили на учения за рубеж

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 впервые размещена за пределами России для учений: ее, а также ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перебросили в Сербию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Системы ПВО примут участие в совместных учениях России и Сербии в рамках второго этапа "Славянского щита — 2019", который продлится до 29 октября. Комплексы развернут на авиабазе Батайница для отработки обороны территории. Будет выполнен ряд задач по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению сил условного противника.

Первый этап российско-сербских учений "Славянский щит — 2019" прошел в 42-м учебном центре боевой подготовки зенитных ракетных войск на полигоне Ашулук (Астраханская область).

В сентябре этого года Россия разместила С-400 на архипелаге Новая Земля (Арктика). Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны, расположенный на острове Южный, был перевооружен на новые комплексы ПВО, которые заменили устаревшие С-300 "Фаворит".

Это не первое размещение С-400 за рубежом в целом: ранее их перебросили в Сирию, где поставили на боевое дежурство близ авиабазы Хмеймим.