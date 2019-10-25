"Премьера для всей Африки": российские Ту-160 приземлились в ЮАР

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые прибыли в ЮАР в рамках заключенного летом 1995 года соглашения о военном сотрудничестве. Полет занял 13 часов, в течение которых самолеты выполнили дозаправку в воздухе. Это событие совпало с началом в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка.

В Южно-Африканскую Республику впервые прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160. Они совершили посадку на военно-воздушной базе Waterkloof в непосредственной близости от Претории. Соответствующее видео снял один из очевидцев и разместил его на YouTube. Судя по кадрам, за приземлением следили несколько десятков человек.

Эти ракетоносцы входят в состав авиагруппы ВКС России, которая посещает ЮАР в рамках заключенного летом 1995 года военными ведомствами обеих стран соглашения о военном сотрудничестве.

В российском Минобороны рассказали, что маршрут самолетов пролегал в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Они летели более 13 часов, преодолев за это время более 11 тыс. км.

По словам представителей Минобороны РФ, во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Видео этой операции телеканал "Звезда" опубликовал на своей странице в Twitter. В этом ролике также продемонстрирован момент взлета одного из самолетов.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в состав отправившейся в ЮАР авиагруппы также вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". На последних этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen южноафриканских ВВС. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Представитель Минобороны ЮАР майор Мотсамаи Маботе в беседе с корреспондентом ТАСС назвал прибытие этих самолетов ВКС России "премьерой для всей Африки".

"Сегодня исторический для Африки и для ЮАР день, когда впервые в истории столь мощные российские самолеты прибыли в нашу страну", - заявил на взлетном поле возле российского ракетоносца заместитель командующего ВВС ЮАР генерал Мзаифани Инносент Бутелези.

Он указал на тесный характер взаимодействия двух государств по линии обороны. По его словам, сейчас южно-африканские курсанты - пилоты, техники и специалисты других профессий - проходят обучение в России, куда их направили также на основе соглашения между странами. "Мы, в свою очередь, тоже готовы принять россиян у себя, если такое решение будет принято российским командованием", - сказал генерал. Он также отметил поступательное укрепление двусторонних отношений.

Командующий дальней авиацией российских ВКС Сергей Кобылаш поблагодарил республику за теплый прием. Основной целью полета он назвал подготовку экипажей к выполнению задач на большие расстояния и организацию взаимодействия с министерством обороны ЮАР. "По докладам экипажей задача выполнена в полном объеме, техника отработала без всяких замечаний", - констатировал Кобылаш.

Прибытие российских ракетоносцев в ЮАР совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка.

23 октября в Сочи прошла встреча российского лидера Владимира Путина с его южно-африканским коллегой Сирилом Рамафосой. Президент республики подчеркнул приверженность его страны стратегическому партнерству с Россией и отметил, что рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.

Саммит продлится два дня. Председательствуют на нем Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, в 2019 году временно возглавляющий Африканский союз. Ожидается, что в Сочи прибудут главы государств и правительств 43 африканских стран, а 11 стран будут представлены на уровне вице-президентов, министров иностранных дел или послов.

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на полях саммита Путин проведет ряд рабочих встреч с главами стран, в том числе с лидерами ЦАР, ДР Конго, Судана, ЮАР и другими. С Абдель-Фаттахом ас-Сиси российский лидер обсудит взаимодействие в торгово-экономической сфере и возможность возобновления чартерного авиасообщения между государствами. Также планируется, что участники саммита обменяются мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В последние годы в российско-африканских отношениях наблюдается активное развитие, идет политический диалог по важнейшим международным проблемам, в том числе о региональных и глобальных вопросах безопасности.

Москва поддерживает африканский континент в планах развития, международных проектах по борьбе с болезнями, природными катастрофами, военными конфликтами, помогает готовить африканские кадры в различных областях.

Лидия Мисник