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25.10.2019
Известия.ru

ВКС перебросили дивизион С-400 и батарею "Панцирь-С" в Сербию

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Воздушно-космические силы России перебросили дивизион комплексов С-400 и батарею установок "Панцирь-С" в Сербию. Ракетные системы развернуты на базе Батайница под Белградом. Расчеты, обслуживающие ракетные установки, впервые проведут учения за рубежом. В братском государстве уже стартовали российско-сербские маневры "Славянский щит – 2019".

Воздушно-космические силы России перебросили дивизион комплексов С-400 и батарею установок "Панцирь-С" в Сербию. Ракетные системы развернуты на базе Батайница под Белградом. Расчеты, обслуживающие ракетные установки, впервые проведут учения за рубежом. В братском государстве уже стартовали российско-сербские маневры "Славянский щит – 2019".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
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