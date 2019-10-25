ВКС перебросили дивизион С-400 и батарею "Панцирь-С" в Сербию

Воздушно-космические силы России перебросили дивизион комплексов С-400 и батарею установок "Панцирь-С" в Сербию. Ракетные системы развернуты на базе Батайница под Белградом. Расчеты, обслуживающие ракетные установки, впервые проведут учения за рубежом. В братском государстве уже стартовали российско-сербские маневры "Славянский щит – 2019".

Воздушно-космические силы России перебросили дивизион комплексов С-400 и батарею установок "Панцирь-С" в Сербию. Ракетные системы развернуты на базе Батайница под Белградом. Расчеты, обслуживающие ракетные установки, впервые проведут учения за рубежом. В братском государстве уже стартовали российско-сербские маневры "Славянский щит – 2019".