В Литве раскрыли цель учебного бомбометания самолетов ВВС США в 60 км от России

Стратегический бомбардровщик Boeing В-52Н Stratofortress (номер ВВС США 61-0013, краткий бортовой номер "1013", код "LA", позывной AERO32) из состава 20-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла ВВС США во время полета над Балтийским морем 20.03.2019. Снимок сделан с российского истребителя. Самолет несет подвесной поисково-прицельный контейнер Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) и несколько практических авиационных бомб.

Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52 провели учебное бомбометание в рамках военных маневров на полигоне литовской армии под городом Казлу Руда примерно в 60 км от границы с Калининградской областью, сообщили в командовании армии Литвы.

В заявлении литовской стороны говорится, что в учениях были задействованы два бомбардировщика ВВС США В-52, поднятые в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде, передает ТАСС.

В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты шести километров инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в эфире радиостанции Ziniu radijas объяснил цель американо-литовских учений. "Целью учений, еще раз продемонстрировавших, что Литва и регион в целом являются объектом внимания НАТО и США, было ознакомление с новой для союзников географической территорией, которой в случае кризиса будет необходимо обеспечить прикрытие с воздуха", – заявил он.

Ранее в четверг мониторинговые ресурсы сообщали, что B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ России в Калининградской области.

Накануне сообщалось, что американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя действия самолета ВВС США, заявил, что "в последнее время американцы ведут себя грубо, неприкрыто, цинично и нагло". "Когда-нибудь они будут сильно жалеть о своих провокациях", – выразил уверенность парламентарий.

Ольга Никитина