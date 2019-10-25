Войти
25.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Литве раскрыли цель учебного бомбометания самолетов ВВС США в 60 км от России

362
0
0
Стратегический бомбардровщик Boeing В-52Н Stratofortress (номер ВВС США 61-0013, краткий бортовой номер "1013", код "LA", позывной AERO32) из состава 20-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла ВВС США во время полета над Балтийским море
Стратегический бомбардровщик Boeing В-52Н Stratofortress (номер ВВС США 61-0013, краткий бортовой номер "1013", код "LA", позывной AERO32) из состава 20-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла ВВС США во время полета над Балтийским морем 20.03.2019. Снимок сделан с российского истребителя. Самолет несет подвесной поисково-прицельный контейнер Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) и несколько практических авиационных бомб.
Источник изображения: телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах"

Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52 провели учебное бомбометание в рамках военных маневров на полигоне литовской армии под городом Казлу Руда примерно в 60 км от границы с Калининградской областью, сообщили в командовании армии Литвы.

В заявлении литовской стороны говорится, что в учениях были задействованы два бомбардировщика ВВС США В-52, поднятые в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде, передает ТАСС.

В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты шести километров инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в эфире радиостанции Ziniu radijas объяснил цель американо-литовских учений. "Целью учений, еще раз продемонстрировавших, что Литва и регион в целом являются объектом внимания НАТО и США, было ознакомление с новой для союзников географической территорией, которой в случае кризиса будет необходимо обеспечить прикрытие с воздуха", – заявил он.

Ранее в четверг мониторинговые ресурсы сообщали, что B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ России в Калининградской области.

Накануне сообщалось, что американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя действия самолета ВВС США, заявил, что "в последнее время американцы ведут себя грубо, неприкрыто, цинично и нагло". "Когда-нибудь они будут сильно жалеть о своих провокациях", – выразил уверенность парламентарий.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Литва
Россия
США
Продукция
B-52
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.09.2019
В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу
24.06.2019
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
17.06.2019
Силы и средства Балтийского флота следят за учениями НАТО Baltops-2019
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
04.07.2016
Большая разница в военных учениях: «Запад» vs «Анаконда»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 11:59
  • 3
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ
  • 24.10 21:37
  • 2
Беларусь приготовит ответ усилению НАТО у своих границ до конца октября