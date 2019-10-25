Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений

Зенитный ракетный дивизион С-400 "Триумф" и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России доставлены в Сербию. Об этом в четверг сообщили в министерстве обороны России. Военные уточнили, что российские оружейные комплексы "впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства".

Доставка осуществлялась по воздуху - военно-транспортными самолетами. Учение, в котором примут участие российские военнослужащие и указанное вооружение, называется "Славянский щит - 2019". Это будет уже второй этап совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне. Он продлится в период с 23 по 29 октября 2019 года на территории Сербии. Первый этап учения прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области.

Согласно сообщению военного ведомства, дивизион российских С-400 и батарея самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в рамках учения будут развернуты на территории сербской авиабазы "Батайница". Вооружения войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, задачей которой станет отработка практических действий по противовоздушной обороне охраняемого района. "Кроме того российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника. Это будет сделано в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО", - пояснили военные.

Напомним, российско-сербское учение "Славянский щит - 2019" проводится в первый раз и состоит из двух этапов. В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО ВКС России и военно-воздушных сил ПВО Республики Сербия.

Справка "РГ"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии.

ЗРПК "Панцирь-С" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Иван Петров