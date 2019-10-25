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25.10.2019
ЦАМТО

Центры по ремонту ранее поставленных российских вооружений могут открыть в нескольких африканских странах

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ЗРК С-75
ЗРК С-75, размещенные на шасси T-54/55, ВС Эфиопии.
Источник изображения: PA Photos

ЦАМТО, 24 октября. Россия ведет переговоры с Эфиопией, Нигерией, ЮАР и другими африканскими странами об открытии сервисных центров по ремонту ранее поставленных туда российских вооружений.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил в ходе форума "Россия-Африка" официальный представитель ФСВТС.

"Акцент в развитии военно-технического сотрудничества с государствами региона сделан на оказании им содействия в создании центров технического обслуживания и ремонта ранее поставленной техники, прежде всего, вертолетной и бронетанковой. В настоящее время прорабатывается возможность создания СТЦ с Анголой, Эфиопией, Угандой, Нигерией и ЮАР", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что Россия предлагает своим африканским партнерам по ВТС широкий спектр услуг, таких как поставка необходимого оборудования, аутентичных запасных частей и принадлежностей, технической документации, обучение летно-технического персонала, а также авторское сопровождение проводимых работ.

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Страны
Ангола
Нигерия
Россия
Уганда
Эфиопия
ЮАР
Компании
ФСВТС РФ
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