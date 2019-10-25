Войти
25.10.2019
Российская газета

Россия разместила в Сербии зенитные системы С-400

315
0
0
ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: rg.ru

Россия перебросила в Сербию дивизион зенитных систем С-400 и батарею самоходных комплексов "Панцирь". Они впервые примут участие в учениях на территории другого государства, отметили в Минобороны России.

Российские подразделения ПВО вместе с боевой техникой доставлены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного учения по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019", пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Зенитные комплексы будут развернуты на авиабазе Батайница и отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника. Учитывая близость авиабаз НАТО в Болгарии, Боснии, Венгрии, Италии и Румынии, учения должны получатся весьма продуктивными.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Болгария
Венгрия
Италия
Россия
Румыния
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
17.06.2019
У границ Беларуси и России незаметно насобиралось солдат и техники на три дивизии НАТО
29.05.2019
Печат (Сербия): послание из Ниша
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
13.12.2017
Военное сотрудничество: Сербия ближе с Западом или с Востоком?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 12:03
  • 1
Ракеты наготове: почему США не нападут на Россию
  • 25.10 11:59
  • 3
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ