Россия разместила в Сербии зенитные системы С-400

Россия перебросила в Сербию дивизион зенитных систем С-400 и батарею самоходных комплексов "Панцирь". Они впервые примут участие в учениях на территории другого государства, отметили в Минобороны России.

Российские подразделения ПВО вместе с боевой техникой доставлены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного учения по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019", пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Зенитные комплексы будут развернуты на авиабазе Батайница и отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника. Учитывая близость авиабаз НАТО в Болгарии, Боснии, Венгрии, Италии и Румынии, учения должны получатся весьма продуктивными.

Антон Валагин