Дивизион ЗРК С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" ВКС России переброшены в Сербию

Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне "Славянский щит – 2019". Зенитный ракетный дивизион С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" ВКС России впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.

В рамках учения дивизион российских С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" будут развернуты на территории сербской авиабазы "Батайница" и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО.

Российско-сербское учение по ПВО "Славянский щит – 2019" проводится в первый раз и состоит из двух этапов. В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.

Первый этап российско-сербского учения по ПВО "Славянский щит – 2019" прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап предусмотрен к проведению с 23 по 29 октября 2019 года на территории Республики Сербия.