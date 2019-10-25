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25.10.2019
ТАСС

Отправленные в Сербию С-400 и "Панцирь-С" впервые участвуют в учениях за рубежом

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Речь идет об участии во втором этапе совместных российско-сербских маневров по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019", - говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея "Панцирей" "впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства".

Зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" будут развернуты на сербской авиабазе Батайница и войдут в российско-сербскую группировку сил и средств ПВО. Подразделения ПВО России и Сербии отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.

В Минобороны уточнили, что российско-сербское учения по ПВО "Славянский щит - 2019" проходят в первый раз и состоят из двух этапов. Первый этап состоялся в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап проходит с 23 по 29 октября в Сербии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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