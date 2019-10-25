Доля современных и перспективных образцов вооружения войск связи общевойсковой армии ЗВО возросла до 85%

ЦАМТО, 24 октября. Доля современных и перспективных образцов вооружения и военной техники войск связи Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) возросла до 85%.

За последние пять лет подразделения связи, дислоцированные в Воронежской, Курской, Белгородской и Смоленской областях, получили по гособоронзаказу свыше 1000 ед. военной техники, аппаратных и станций связи.

Программа замены устаревшего оборудования подразделений связи и тактического звена, рассчитанная до начала 2020 года, завершилась поставкой восьми новейших автоматизированных подвижных командных пунктов АПЕ-5К.

Новейший комплекс АПЕ-5К на базе автомобиля "КамАЗ", в отличие от предшественников, позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы должностных лиц путем улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчетов и моделирования в процессе выполнения боевых задач, сообщает пресс-служба Западного военного округа.