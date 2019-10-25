Войти
25.10.2019
ЦАМТО

Доля современных и перспективных образцов вооружения войск связи общевойсковой армии ЗВО возросла до 85%

420
0
0
АПЕ-5
АПЕ-5.
Источник изображения: https://rusbitech.ru

ЦАМТО, 24 октября. Доля современных и перспективных образцов вооружения и военной техники войск связи Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) возросла до 85%.

За последние пять лет подразделения связи, дислоцированные в Воронежской, Курской, Белгородской и Смоленской областях, получили по гособоронзаказу свыше 1000 ед. военной техники, аппаратных и станций связи.

Программа замены устаревшего оборудования подразделений связи и тактического звена, рассчитанная до начала 2020 года, завершилась поставкой восьми новейших автоматизированных подвижных командных пунктов АПЕ-5К.

Новейший комплекс АПЕ-5К на базе автомобиля "КамАЗ", в отличие от предшественников, позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы должностных лиц путем улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчетов и моделирования в процессе выполнения боевых задач, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
02.10.2019
Интервью с генеральным директором АО "НИИ Вектор" Сергеем Скорых
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
24.08.2018
Новые контракты Министерства обороны России
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
13.11.2012
К оружию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:39
  • 2
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ
  • 24.10 21:37
  • 2
Беларусь приготовит ответ усилению НАТО у своих границ до конца октября