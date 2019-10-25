В Беларуси завершен капитальный ремонт первого истребителя Су-27 ВВС и войск ПВО Вьетнама

ЦАМТО, 24 октября. На мощностях ОАО "558 АРЗ" (Барановичи, Республика Беларусь) завершен капитальный ремонт и, возможно, модернизация двухместной версии истребителя Су-27УБК (б.н. 8523) ВВС и войск ПВО Вьетнамской народной армии.

Как сообщает BaoDatViet.vn, в настоящее время за капитальный ремонт истребителей Су-27СК/УБК отвечает предприятие A42 Департамента технологий ВВС и войск ПВО Вьетнамской народной армии. На текущий момент это подразделение при содействии специалистов из Украины полностью освоило технологическую цепочку восстановления летной годности Су-27. Кроме того, на заводе уже был проведен частичный ремонт многоцелевого истребителя Су-30МК2.

Тем не менее, из-за срочного требования ВВС вернуть в строй все имеющиеся Су-27 было принято решение направить неназванное количество истребителей для ремонта в Беларусь. Как сообщается, мощностей предприятия А42 для вышеуказанной цели недостаточно. Кроме того, сроки ремонта Су-27 на мощностях 558-го АРЗ значительно меньше, чем на вьетнамском предприятии.

ОАО "558 АРЗ" в Барановичах также специализируется (кроме ремонта) на модернизации истребителей Су-27СК/УБК до уровня Су-27СКМ/УБМ. Поэтому не исключено, что кроме капитального ремонта, вьетнамские Су-27 также пройдут модернизацию (полную или частичную).