Громкий сигнал: на Западе оценили визит Ту-160 в ЮАР

Перелет в ЮАР ракетоносцев Ту-160 "Василий Решетников" и "Иван Ярыгин" произвел впечатление не только на местных жителей, но и на военных экспертов. Западные СМИ оценили полет самолетов российских ВКС на 11 тысяч километров как наглядную демонстрацию способностей России проводить военные операции вдали от собственных границ.

Издание Military Watch отмечает, что визит российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на авиабазу Ватерклоф в Цване совпал с саммитом "Россия-Африка", который начался в тот же день в Сочи.

"Ту-160 является одним из самых ярких символов российской военной мощи и считается одним из самых мощных стратегических бомбардировщиков. Самолет может совершать перелеты межконтинентальной дальности и обладает способностью нести высокоточные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-102. Последние вооружены ядерными зарядами и имеют расчетную дальность полета до 5500 км", - пишет издание.

Интернет-портал The Drive сообщает, что Россия в последние годы проводит все большее число дальних вылетов на патрулирование, в том числе с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС "Медведь". Причем полеты проходят в стратегически важных Арктическом и Тихоокеанском регионах. А перелет пары "Белых лебедей" в Венесуэлу в декабре 2018 года продемонстрировал способность России передислоцировать ядерные активы в срочном порядке на театры военных действий, расположенные вдали от собственных границ.

"Размещение двух Ту-160 в Южной Африке, безусловно, посылает очень громкий сигнал о том, что Кремль по-прежнему сохраняет заинтересованность во взаимодействии с этой страной и в расширении своих связей по всему континенту в целом", - считает издание.

Командующий Дальней авиацией ВВС РФ Сергей Кобылаш заявил, что полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР выполнен для подготовки пилотов.

"Целью данного мероприятия является обмен опытом между летным составом двух стран, организация взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР. А также - подготовка и совершенствование боевой выучки летных экипажей в выполнении полетов на длительные расстояния и в южных широтах", - сказал Сергей Кобылаш.

I was just sent this incredible video of one of the Tu-160s landing at AFB Waterkloof, taken from right under the approach path. pic.twitter.com/uwDZhtjBWE — Darren Olivier (@darren_olivier) October 23, 2019

Николай Грищенко