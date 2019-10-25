РФ может поставить Уганде системы ПВО - ФСВТС России

Сочи. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Уганда и РФ ведут переговоры по поставкам систем противовоздушной обороны, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Республика Уганда одним из направлений сотрудничества с Российской Федерацией рассматривает создание эшелонированной системы ПВО. Учитывая наличие угроз террористического характера, предлагаем партнерам широкий спектр ВВТ (вооружений и военной техники - ИФ). Работа в данном направлении продолжается", - заявили в ФСВТС РФ.

Соглашение России и Уганды о военно-техническом сотрудничестве вступило в силу 24 мая 2019 года.

"Стороны осуществляют военно-технического сотрудничество в следующих областях: поставка вооружения, военной техники и другой продукции, обеспечения эксплуатации, ремонта и модернизации поставленного вооружения и военной техники",- говорилось в опубликованном документе.

Россия готова рассмотреть заявки Уганды на системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил "Интерфаксу" в октябре прошлого года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"В случае поступления предметных заявок по тематике ПВО, готовы их рассмотреть", - сказал он

Шугаев подчеркнул, что Россия открыта для дальнейшего развития ВТС с Угандой.

"В республике уже давно успешно эксплуатируется авиационная техника российского производства, мы получаем хорошие отзывы от эксплуатантов", - сказал глава ФСВТС.

О заинтересованности Уганды в российских системах ПВО ранее сообщили некоторые СМИ.