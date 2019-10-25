В Бразилии подтвердили желание Украины закупить штурмовики Super Tucano

Бразилия подтвердила намерения Украины закупить бразильские легкие турбовинтовые штурмовики Embraer EBN-314 Super Tucano. Соответствующее заявление сделал президент Бразилии Жаир Болсонару.

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Бразильский президент подтвердил желание Украины закупить турбовинтовые штурмовики Super Tucano, а также факт ведения переговоров на эту тему. Кроме того, Болсонару отметил, что Киев проявляет интерес к военно-транспортному самолету KC-390 грузоподъемностью до 26 метрических тонн. При этом он не уточнил, на каком этапе находятся переговоры.

Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства

- написал Болсонару на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в середине октября 2019 года украинские пилоты прибыли в Португалию, где совершили серию полетов на легких турбовинтовых штурмовиках Embraer EBN-314 Super Tucano. Еще раньше, в августе этого года украинская делегация посетила бразильский Сан-Паулу, чтобы лучше ознакомиться с бразильским самолетом. Тогда сообщалось, что делегация провела предварительные переговоры с руководством военного дивизиона бразильской компании Embraer. Вопрос переговоров - возможность приобретения турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 Super Tucano.

А-29 Super Tucano – многоцелевой лёгкий штурмовик, разработанный бразильской фирмой Embraer на базе УТС EMB-314 Super Tucano. Максимальная взлётная масса самолёта – 5200 кг, размах крыла – 11,14 м, мощность двигателя – 1х1600 л.с., максимальная скорость – 590 км/час, практическая дальность – 1330 км, практический потолок – 10670 м, экипаж – 2 человека. Вооружён двумя встроенными 12,7-мм пулемётами, может нести на подвесках управляемые и неуправляемые ракеты и бомбы.