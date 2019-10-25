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25.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украина заинтересовалась бразильскими военными самолетами

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KC-390
KC-390.
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

Киев заинтересовался бразильскими военными самолетами Super Tucano, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины (Владимир Зеленский) заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства", – написал Болсонару в Twitter.

В августе старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов прокомментировал новость о возможной закупке Украиной самолетов Super Tucano (A-29).

Super Tucano – легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоят пулемет и пушка, она также может оснащаться ракетами и бомбами.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Украина
Продукция
EMB-314
KC-390
Компании
Embraer
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