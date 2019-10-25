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25.10.2019
ТАСС

Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев .
Источник изображения: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично в течение последних пяти лет. отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Объем портфеля заказов стран Африки южнее Сахары на российскую оборонную продукцию превысил $2 млрд. Об этом ТАСС в ходе саммита и международного экономического форума Россия - Африка сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Более $2 млрд из общего портфеля заказов африканских государств, объем которого составляет $14 млрд, приходится на страны [Африки] южнее Сахары", - сообщил Шугаев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично в течение последних пяти лет. "На государства этого региона ежегодно приходится 30-40% оружейного экспорта России", - отметил глава ФСВТС.

Как сообщил Шугаев, положительную динамику взаимодействию на международном уровне придает увеличение контактов на всех уровнях, в том числе встречи глав государств, представителей военных ведомств и предприятий оборонной промышленности. "Продолжается работа по наращиванию взаимодействия в многостороннем формате", - подчеркнул глава ФСВТС.

Интерес ко всему спектру российского оружия

Шугаев сообщил, что страны, расположенные на севере Африки, проявляют интерес к закупке танков Т-90С/МС и боевых машин пехоты БМП-3, зенитных ракетных систем С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", а также зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2К". Государства региона также интересуются военно-морской техникой, в том числе ракетными комплексами "Бастион-Э" и десантными катерами БК-10 и БК-16, а также широким спектром авиационной техники, средствами радиоэлектронной борьбы и противотанковыми ракетными комплексами, добавил глава ФСВТС.

В странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты Ми, самолеты Су и МиГ, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М2Э", ПТРК "Корнет-Э", бронетехника и стрелковое вооружение, подытожил Шугаев.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бастион
БМП-3
Бук-М2
Корнет
Корнет-Э
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Т-90 "Владимир"
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
25.10.2019 06:16
Важно сколько из этих двух миллиардов будет получено живыми деньгами. А то засчёт кредитов (которые никто не собирается отдавать) и на двести миллиардов вооружений наберут.
+1
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