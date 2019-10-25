"Сорвали график": Западные СМИ о прилёте российских Ту-160 в ЮАР

Российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-160 был сорван график перелёта в ЮАР. Об этом заявляет польское издание Defence24, подключаясь к общему хору мировых СМИ, которые уделили этой теме повышенное внимание.

Источник изображения: topwar.ru

В чем причина задержки

С слов авторов польского СМИ, в то время как традиционный эскорт данных машин – самолеты Ан-124 и Ил-62 – уже приземлилс в аэропорту Уотерклуф, прилет пары Ту-160 был отложен сначала на день, а затем еще на несколько часов. Причиной данной задержки, как утверждает издание, являлись "технические проблемы", обнаруженные еще перед стартом у одного из самолетов.

Однако, как пояснили в ЮАР, машины прибыли с "опозданием" из-за того, что был выбран более протяженный путь.

Ту-160 идут по более длинному маршруту, который почти полностью находится над океаном. Аналогичная стратегия была применена, когда Россия несколько лет назад отправила пару Ту-160 в Венесуэлу. [Этот маршрут] демонстрирует впечатляющий радиус действия

- заявил директор African Defense Review Даррен Оливье.

С его слов, в 2016 году планировался аналогичный визит в ЮАР, но российские ВКС отказались от перелета ввиду сложной оперативной ситуации в Сирии. Как считает американское издание The War Zone, прибытие Ту-160 говорит о партнёрских отношениях между странами. Их прилет совпал с саммитом "Россия-Африка", который проходил в Сочи. На нем рассматривались вопросы, связанные с налаживанием экономических связей, реализацией совместных проектов и сотрудничеством в гуманитарной и социальной сферах.

Россия закрепляется в Африке

Мы видим, как целый ряд западных стран прибегает к давлению, запугиванию и шантажу суверенных африканских правительств

- отметил глава РФ Владимир Путин.

Как указывает The War Zone, "в последние годы Кремль использует прощение долгов и щедро финансирует продажу оружия и другой военной техники для расширения своего влияния в Африке". В итоге общий объем торговли с африканскими странами в 2018 году составил около 20 млрд долл, что почти в 4 раза больше, чем 10 лет назад. Как пояснил президент ЦАР Фостин-Арканж Туадера в Сочи, "тяжелое вооружение необходимо нам для создания эффективных сил".

Россия недавно осуществила поставки оружия в Мозамбик, в том числе вертолетов Ми-17, оснащенных системой противодействия атакам "Президент-С". Со слов The War Zone, РФ в Африке активно использует ряд своих "стратегий ведения гибридной войны", направленной на закрепление у власти пророссийских правительств. К их числу можно отнести одного из ливийских лидеров Халифа Хафтара.

Прилёт двух Ту-160 в Южн-Африканскую Республику безусловно, посылает очень громкий сигнал о том, что Кремль по-прежнему вкладывается в эту страну и продолжает быть заинтересованным в расширении своих связей по всему континенту в целом

- делает вывод The War Zone.