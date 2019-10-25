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25.10.2019
ТАСС

Россия и ЮАР планируют вместе разрабатывать и выпускать оружие и военную технику

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ростеха"

Речь идет о совместной разработки и производства вооружений и техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия и ЮАР намерены совместно разрабатывать и выпускать вооружение и военную технику, сообщил в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран", - сообщил Шугаев, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Южно-Африканская Республика имеет самый развитый военно-промышленный комплекс в Африке, и российская сторона заинтересована в сотрудничестве с ЮАР, учитывая двусторонний уровень межгосударственных отношений, а также взаимодействие в рамках БРИКС.

Как сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, африканские партнеры РФ формируют около трети всего портфеля заказов компании-спецэкспортера - свыше $14 млрд (объем всего портфеля - $55 млрд).

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Путин Владимир
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