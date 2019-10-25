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25.10.2019
ТАСС

Беспилотники, средства РЭБ и Су-24МР провели разведку в ходе учений ОДКБ в Таджикистане

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Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото
Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Маневренная группа РЭБ провела вскрытие и блокирование радиоэлектронных средств противника, отметили в пресс-службе Центрального военного округа

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Самолет-разведчик Су-24МР, беспилотные летательные аппараты, а также маневренная группа радиоэлектронной борьбы (РЭБ) провели разведку в ходе первого этапа учений стран Организаций договора коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019", которые проходят на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе ведения разведки по вскрытию действий сил противника самолетом-разведчиком Су-24 МР, беспилотными летательными аппаратами "Форпост" и "Орлан-10", вскрыта группировка незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что маневренная группа РЭБ провела вскрытие и блокирование радиоэлектронных средств противника, в том числе их беспилотных летательных аппаратов. "Для того, чтобы деморализовать боевиков, на их телефоны рассылаются СМС-уведомления с предложением сложить оружие и сдаться силам ОДКБ", - добавили в округе.

На первом этапе учений "Нерушимое братство - 2019" силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона проводится контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. В нем задействованы военнослужащие четырех стран - Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Российской Федерации.

Совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019" проходят с 21 по 29 октября 2019 года на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан. В нем принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и РФ. Учения станут завершающими в ходе совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2019".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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