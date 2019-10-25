Опрос "Левада-центра": Армии россияне доверяют больше, чем президенту

Служба социологического мониторинга "Левада-центр", внесённая в список "иноагентов", опубликовала результаты очередного исследования общественного мнения в нашей стране. Речь в опросе зашла об уровне доверия силовым структурам и институтам власти.

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Выясняется, что в России продолжает работать известный тезис о наличии у страны только двух друзей – армии и флота. Так, именно армия находится на первом месте по степени доверия среди российских граждан – 63%. Три процента уступает по уровню доверия армии президента России (60%), что примерно на 3% меньше результата 2009 года.

В тройке лидеров по уровню доверия – российские спецслужбы. Им доверяют около 48% опрошенных "Левада-центром".

Утверждается, что за 10 лет показатели доверия выросли у правоохранительных органов (МВД), прокуратуры и судов. Так, полицейским, как заявлено, доверяет почти каждый третий россиянин (32% - рост за 10 лет с 17% доверия), уровень доверия прокуратуре в сравнении с 2009 годом вырос с 21 до 30 процентов, а судьям – с 21 до 28-ми.

Средствам массовой информации опрошенные россияне доверяют в меньшей степени, нежели судам и прокуратуре – 27%.

Наименьшие показатели доверия участники опроса высказали политическим партиям – лишь 16%. При этом уже обозначается определённая странность результатов: партиям доверяют 16 процентов опрошенных, а вот палатам парламента – 24%, хотя та же Госдума сегодня из представителей политических партий и состоит.

В "Левада-центре" утверждают, что опрос проводился в 50 регионах России.