РФ направит ноту протеста Армении в связи со срывом тендера по оружию

Из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, РФ планирует направить Армении ноту протеста. Документ уже передан МИД, в ближайшее время его направят Еревану и непосредственно министру обороны Армении Давиду Тонояну.

Официальный представитель бренда ORSIS (входит в "Промтехнологии") сообщил, что тендер на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов был сорван по вине армянского военного ведомства. По информации МИД РФ, участие российской оружейной компании было отклонено без каких-либо веских оснований, передает РИА Новости.

Кстати

Российская компания ORSIS ("Оружейные системы") начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца. Сначала ее собирали из комплектующих, произведенных в США, а теперь организовали собственный выпуск. У российского аналога другой ствол, его разработали по собственной технологии, он повышает точность и ресурс оружия. Также среди изделий компании - ORSIS T-5000 - высокоточная винтовка с говорящим названием "Точность". Стрелять из этой винтовки можно в любое время года и суток при любой погоде.