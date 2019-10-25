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25.10.2019
Интерфакс-АВН

Вертолеты Ми-8 заминировали подходы противника к командному пункту на учениях "Нерушимое братство - 2019"

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Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото
Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Полигон Харб-Майдон (Таджикистан). 24 октября. ИНТЕРФАКС - Вертолетный отряд Ми-8 МТВ под прикрытием комплекса радиоэлектронной борьбы "Витебск" заминировал подходы противника к командному пункту для затягивания условных боевиков в "огневой мешок" в ходе первого этапа учений стран Организаций договора коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019", которые проходят на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Вертолетная система минирования состоит из четырех контейнеров, установленных на внешней подвеске вертолета и позволяет в ходе ведения боевых действий осуществлять минирование. Минирование производится с высоты до 20 метров при скорости полета 160 километров в час.

В ходе первого этапа учений "Нерушимое братство - 2019" силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона проводится контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.

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Страны
Таджикистан
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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