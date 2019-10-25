Вертолеты Ми-8 заминировали подходы противника к командному пункту на учениях "Нерушимое братство - 2019"

Полигон Харб-Майдон (Таджикистан). 24 октября. ИНТЕРФАКС - Вертолетный отряд Ми-8 МТВ под прикрытием комплекса радиоэлектронной борьбы "Витебск" заминировал подходы противника к командному пункту для затягивания условных боевиков в "огневой мешок" в ходе первого этапа учений стран Организаций договора коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019", которые проходят на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Вертолетная система минирования состоит из четырех контейнеров, установленных на внешней подвеске вертолета и позволяет в ходе ведения боевых действий осуществлять минирование. Минирование производится с высоты до 20 метров при скорости полета 160 километров в час.

В ходе первого этапа учений "Нерушимое братство - 2019" силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона проводится контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.