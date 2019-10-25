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25.10.2019
Военное обозрение

Китайские эксперты озаботились "затягиванием" ввода в строй авианосца Type001A "Шаньдун"

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Китайские военные эксперты выразили беспокойство касательно вопроса введения в строй первого построенного в КНР авианосца "Шаньдун" (Type001A). В частности, отмечается, что после серии интенсивных испытаний корабля, в течение нескольких недель "на его палубе наблюдается затишье".

Источник изображения: sina.com.cn

В частности, отмечается, что одно из последних "активных действий" на борту авианосца было связано со стиранием следов, возникших при испытаниях палубного истребителя на Type001A. Истребитель J-15 (построен на базе Су-33) несколько раз выходил на борту авианосца на испытания, о результатах которых на данный момент официальных сообщений от ВМС НОАК нет.

"Следы с палубы стёрты, и после этого ничего не происходит уже несколько недель", - сетуют китайские военные эксперты. При этом предполагается, что "затягивание связано со следующим фактором: для ввода в строй авианосца необходимо существенно больше времени, чем для ввода кораблей других классов". Как говорится, "капитан Очевидность" в действии. Но это можно объяснить тем, что в Китае в последние годы явно оказались настолько приучены к феноменальным темпам постройки и ввода в строй боевых кораблей, что даже пара недель "внешнего затишья" уже вызывает беспокойство.

Дополнительный повод для беспокойства в Китае связан с тем, что власти изначально обещали ввести в строй "Шаньдун" к 70-летию образования Китайской Народной Республики. Но эта дата миновала, а авианосец официально на вооружение военно-морских сил Китая не поставлен.

Обращает на себя внимание комментарий одного из китайских пользователей:

А кто-то думает, что ввести в строй авианосец не сложнее, чем вылепить димсам (димсам – разновидность китайских пельменей, - прим. "ВО")?

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-15
Су-33
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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