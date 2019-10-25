Индия и Россия обсуждают поставку российских систем для космической пилотируемой программы этой страны - гендиректор "Главкосмоса"

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Делегация Индийской организации космических исследований (ISRO) прибудет на текущей неделе в Россию для переговоров о поставках российского оборудования для индийской космической пилотируемой программы, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"На этой неделе делегация Индийского космического агентства будет находиться в Москве. На базе "Главкосмоса" пройдут переговоры с участием ракетно-космической корпорации "Энергия", НПО "Звезда" по вопросу обсуждения контракта на поставку отдельных систем для индийской пилотируемой программы", - сказал Лоскутов в кулуарах Международного аэронавтического конгресса, проходящего в столице США.

Он отметил, что не может раскрыть подробностей готовящегося соглашения до его подписания.

"Пока контракт на подписан, я не готов комментировать, но могу сказать, что идёт предметный диалог по отдельным системам корабля", - сказал гендиректор "Главкосмоса".

Он сообщил, что у России намечается сотрудничество с Индией и по другим направлениям космонавтики, однако пока о них также преждевременно говорить.

Ранее Лоскутов заявлял в интервью "Интерфаксу", что российские специалисты могут оказать помощь в развитии программы пилотируемой космонавтики Индии.

"Уверен, что без международной кооперации в области дальнейшего освоения космоса не обойтись. Один из примеров - космическая пилотируемая программа Индии. В настоящий момент обсуждается участие российских специалистов в этом проекте в части разработки систем пилотируемого корабля и подготовки индийских космонавтов ("гаганавтов")", - сказал он 18 июня.

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