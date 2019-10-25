Российские специалисты посетили Индию для отбора кандидатов в астронавты - гендиректор "Главкосмоса"

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Специалисты российского Центра подготовки космонавтов посетили Индию в рамках соглашения о подготовке астронавтов этой страны к полету в космос на индийских ракете и пилотируемом корабле, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Мы летом подписали контракт на отбор, медицинское освидетельствование и подготовку индийских гаганавтов. Эта работа начинается, наши специалисты уже были в Индии, провели предварительную работу", - сказал Лоскутов в кулуарах Международного аэронавтического конгресса, проходящего в столице США.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщал, что специалисты ЦПК начали отбор кандидатов в астронавты из Индии для полёта на корабле этой страны.

"Отбор уже идёт, формируется команда, которая будет дальше работать в Центре подготовки космонавтов", - сказал Крикалёв 4 октября.

На вопрос о том, когда кандидаты прибудут для прохождения подготовки в ЦПК он ответил: "До конца года".

Исполнительный директор Роскосмос по пилотируемым программам отметил, что индийская сторона строит очень серьёзные планы по освоению космического пространства.

"Они будут строить свой корабль, но просят оказать помощь, в том числе в подготовке космонавтов для полёта на их корабле. На эту тему прошли переговоры и несколько человек должны были быть отобраны и начать подготовку, но я так понимаю, что в первом цикле отбора отобрали меньше, чем хотели", - отметил Крикалёв.

Он сообщил также, что в будущем Роскосмос может провести переговоры с Индией по вопросу обучения специалистов по подготовке людей к работе в космосе.

"Это возможно, но пока серьезных разговоров на эту тему не было, это вопрос переговоров", - сказал Крикалёв.

Ранее генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов заявлял в интервью "Интерфаксу", что российские специалисты могут оказать помощь в развитии программы пилотируемой космонавтики Индии.

"Уверен, что без международной кооперации в области дальнейшего освоения космоса не обойтись. Один из примеров - космическая пилотируемая программа Индии. В настоящий момент обсуждается участие российских специалистов в этом проекте в части разработки систем пилотируемого корабля и подготовки индийских космонавтов ("гаганавтов")", - сказал Лоскутов 18 июня.

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