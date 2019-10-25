Sohu (Китай): почему США не трогают Россию? 96% ее ядерных ракет наземного базирования находятся в минутной готовности к запуску

СССР распался почти 30 лет назад, современная российская экономика переживает не лучшие времена, да и военные расходы страны составляют всего 9% от американских, пишет "Соху", но почему же США по-прежнему опасаются Россию? Все дело в ее стратегических ядерных силах.

В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют "секретом обеспечения мира". СССР распался почти 30 лет назад, российская экономика ослаблена, военные расходы составляют всего 9% от американских, однако США по-прежнему остерегаются своего бывшего врага. Главная причина заключается в том, что, несмотря на общее ослабленное состояние, российские стратегические ядерные ракеты все еще пребывают в полной боевой готовности. Это вынуждает американцев держать порох сухим.

Недавно на сайте "Хуаньцю шибао" отмечалось, что российские ракетные войска как раз проводят ежегодные учения и готовятся к учениям стратегических ядерных сил "Гром - 2019". В настоящее время ежегодные учения СЯС стали нормальной практикой. Высокие стандарты и большая степень приближенности к реальным боевым условиям привлекли внимание всего мира. Сама Россия благодаря подобным учениям упорядочивает и улучшает стратегические ядерные силы, а также гарантирует их боеспособность. По информации российской стороны, 99% пусковых устройств для ядерных ракет наземного базирования находятся в состоянии боевой готовности, а 96% смогут произвести запуск тут же после получения приказа. ВМФ страны располагает 14 ракетными подводными крейсерами стратегического назначения, готовыми нанести удар "в любой акватории".

Российские ракетные войска стратегического назначения во время учений

После распада СССР в 1991 году Россия, как самый главный его преемник, получила 70% стратегических ядерных сил. Спустя несколько лет все, что не было уничтожено или разошлось по другим союзным республикам, вернулось обратно к России. Поэтому страна всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов. Россия - единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями.

Масштаб и уровень советского ядерного оружия держал в страхе весь мир

Самыми главными в составе ядерных сил России бесспорно считаются ракеты наземного базирования. В отличие от США, из-за ограничений, связанных с промышленной базой и состоянием российской экономики, находящиеся в постоянной боевой готовности со времен холодной войны ракеты наземного базирования стали главной составляющей ядерных сил страны. Несмотря на огромную мощь атомных подлодок и стратегических бомбардировщиков, их создание и обслуживание обходится очень дорого. Особенно это касается советских авиационных технологий пневматической оболочки и шумоподавления, которые всегда отставали от американских. Поэтому в СССР придавали такое значение именно стратегическим ядерным силам наземного базирования.

Российская стратегическая авиация все еще активна

Несмотря на то, что СССР больше нет, Россия остается самой большой в мире страной, значительная часть ее территории находится в холодном арктическом поясе и безлюдной Сибири. Эти пустеющие районы идеально подходят в качестве мест размещения стратегических ракетных баз. Кроме массово производимых тяжелых межконтинентальных ракет "Сармат", запускаемых из шахты, остальные российские ракеты наземного базирования, например, "Тополь-М", "Ярс" теперь запускаются при помощи пусковых установок, перевозимых на машинах, которые могут проходить сквозь обширные сибирские леса, укрываясь от американских разведывательных спутников и другого оружия и сохраняя таким образом свою жизнеспособность.

Российские ракетные войска стратегического назначения углубились в безлюдные леса Сибири

По сообщениям российских СМИ, в этот раз ежегодные масштабные стратегические учения были направлены главным образом на проверку надежности СЯС. Россия уже располагает пятью атомными подлодками стратегического назначения класса "Борей" и 16 стратегическими бомбардировщиками Ту-160, и все же ракетные силы морского базирования уступают многочисленным подразделениям ракет наземного базирования. Во время учений в этом году отрабатывались приказы о нанесении ядерного удара, передача сигнала, предупреждение о ракетном нападении и запуск ракет. Поэтому в отношении стратегических ядерных сил российская сторона заявила, что "отлаженный порядок действия наводит страх".

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения охраняет порт

В настоящее время технологический разрыв между Россией и США продолжает увеличиваться, к тому же Америка приняла решение покинуть договоры о ядерном разоружении, в том числе важнейший Договор о РСМД, оказав тем самым огромное стратегическое давление на Россию. Благодаря учениям "Гром - 2019" страна ясно дала понять всему остальному миру, что в ближайшее время ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами. Из-за того, что российская экономическая база так сильно отстает от американской, гонки вооружений, подобно той, что была между СССР и США, не случится. Россия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, обеспечить надежность ответного удара, таким образом в ближайшие десятилетия Америка не решится даже бросить взгляд в сторону России.