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25.10.2019
Военно-промышленный курьер

Из-за действий Китая мы вышли из договора о ликвидации РСМД - глава НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай сильно продвинулся в создании вооружений, в том числе противокорабельных ракет и дронов, поэтому Пекину пора стать участником соглашений о контроле за вооружениями, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

"У Китая уже есть сотни ракет с радиусом действия, который был бы запрещён договором о РСМД. А недавно страна показала современную межконтинентальную ядерную ракету, способную достичь Соединённых Штатов и Европы", - сказал он во время конференции, посвящённой контролю за вооружениями.

По словам Столтенберга, у Китая "второй по величине военный бюджет в мире". "Новая сверхзвуковая крылатая ракета и ассортимент дронов и противокорабельных ракет показывают миру, как далеко продвинулся Китай", - цитирует генсека альянса РТ.

Он подчеркнул, что Китай "не нарушает договор о контроле над вооружениями", но как крупная военная держава обладает определёнными обязанностями.

В августе бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон принял решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за действий Китая, который, по словам политика, уже обладает "тысячами ракет", подпадающих под соглашение.

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Страны
Китай
США
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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